«أبو الغيط» يلتقي رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند).

وجاء اللقاء الذي جمع الجانبين بمناسبة إطلاق المدونة العربية للتنمية المستدامة تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية، حيث توجه أبوالغيط بالشكر للأمير ولوالده الراحل الأمير طلال بن عبد العزيز، على دعمهما المتواصل لخدمة العديد من القضايا الإنسانية، والتي من بينها دعم اللاجئين.

وبحسب بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فقد أكد الأمير عبد العزيز على أهمية العمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، مثمناً جهود الجامعة العربية في مساعدة البرنامج للقيام بدوره الإنساني.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة، وفقًا للبيان، بأن الأمين العام قد أكد على أهمية بلورة رؤى جديدة للتعاون بين الجانبين في ظل التطورات الحالية وبما يعزز جهود الدول العربية للتعافي من جائحة كورونا، والمضي قدماً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 ووفقاً لبرامج وخطط محددة يعمل عليها متخصصون من الجانبين.

وأشار البيان إلى ترحيب الأمير عبدالعزيز بن طلال، بطرح الأمين العام، مشيراً إلى عدد من المبادرات التي ينفذها البرنامج ومن بينها بنك الفقر ومبادرة “التعليم من أجل العودة للاجئين” في مخيم الزعتري وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن العربي وخاصة المواطنين من الدول المتأثرة بالنزاعات.

وفي هذا الإطار، بحسب ما أوضح البيان، فقد اتفق الجانبان على استمرار التواصل بينهما يهدف تطوير وتعزيز هذا التعاون لخدمة الأهداف الإنسانية المشتركة.

وانطلق، اليوم الأربعاء، حفل إطلاق "المدونة العربية للتنمية المستدامة: منظومة القيم والسلوكيات والمهارات"، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتهدف المدونة إلى خلق مجتمع مدني يتمتع فيه الأفراد والمجتمعات المحلية والفئات المهمشة بجميع الحقوق الإنسانية في المشاركة والحياة النوعية الكريمة والتنمية المستدامة والمواطنة والديمقراطية.