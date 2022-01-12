تصاعد أدخنة حريق فى مخزن بمعهد الكبد بقصر العينى (صور)

تجري النيابة العامة، اليوم الأربعاء، التحقيق في نشوب حريق بمخزن تابع لمعهد الكبد بشارع قصر العيني لبيان أسبابه والخسائر التي خلفها.

وحصل "الدستور" على صور تصاعد الأدخنة من معهد الكبد قبل إخماد الحريق وسيطرة قوات الحماية المدنية عليه. ونشب حريق، صباح اليوم، في معهد الكبد بشارع قصر العيني محافظة القاهرة.

وتبين من المعاينة المبدئية أن الحريق نشب في مخزن تبلغ مساحته نحو 15 مترًا، وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لإخماد الحريق.

البداية بتلقي رئيس غرفة الحماية المدنية بلاغًا بنشوب حريق داخل معهد الكبد، وتحديدًا داخل مخزن، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء، وجارٍ إخماد النيران ومنع امتدادها، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

ونشب حريق، صباح اليوم الأربعاء، في معهد الكبد بشارع قصر العيني محافظة القاهرة.

وتبين من المعاينة المبدئية أن الحريق نشب في مخزن تبلغ مساحته نحو 15 مترًا، وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لإخماد الحريق.

البداية بتلقي رئيس غرفة الحماية المدنية بلاغًا بنشوب حريق داخل معهد الكبد، وتحديدًا داخل مخزن، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء، وجارٍ إخماد النيران ومنع امتدادها.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.