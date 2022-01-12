الأربعاء 12 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يعتزم خفض مدة العزل المنزلى للمصابين بـ«كورونا» إلى 7 أيام

كورونا
كورونا

تُصدر وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، قرارًا بتخفيض مدة العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا إلى سبعة أيام للمصاب بدون ظهور أعراض عليه، وعشرة أيام للمصاب مع ظهور أعراض، و فق مستشار رئاسة الوزراء لشئون الصحة وملف كورونا عادل
البلبيسي.
ونقل موقع قناة "المملكة" الأردنية عن البلبيسي القول، إن المقصود بالأعراض هو ارتفاع درجة حرارة المصاب، مضيفاً أن "آخر 24 ساعة في العزل يجب أن تكون بدون درجة حرارة مرتفعة".
وتطبق حاليا فترة عزل عشرة أيام على المصاب بدون ظهور أعراض عليه، و14 يوما للمصاب بالفيروس مع ظهور أعراض عليه.
وقال البلبيسي إن فترة حضانة أوميكرون أقل من متحورات أخرى "3 أو 4 أيام"، وفترة بقاء المصاب بأوميكرون في المستشفى أقل أيضا.
وبلغت نسبة الإصابة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا 33% من عينات كورونا الإيجابية في الأردن، بحسب البلبيسي، الذي توقع أن يكون متحور أوميكرون هو السائد بنهاية الشهر الحالي أو الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

 ارتفعت الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في الأردن إلى 1085500 إصابة بالفيروس، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 12909 حالة.

وسجلت وزارة الصحة الأردنية، أمس يوم الثلاثاء 16 حالة وفاة و2930 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.

وأوضحت الوزارة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية بالمملكة، أن نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 8,05 بالمئة، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليًا وصل إلى 28205 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 84 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 78 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 655 حالة.

أوميكرون كورونا الصحة كورونا الإيجابية في الأردن الأردن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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