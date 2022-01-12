أحمد عثمان أحمد عثمان يترشح على مقعد نقيب المهندسين

تقدم المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، ووكيل أول نقابة المهندسين العامة في دورته الحالية، بأوراق ترشحه على مقعد النقيب للنقابة العامة للمهندسين، صباح اليوم الأربعاء.



وبدأت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، برئاسة المهندس هانى محمد محمود، اليوم، في تلقي طلبات الترشح على كافة المراكز النقابية، وذلك لمدة أسبوعين، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً بمقر النقابة العامة للمهندسين وجميع مقرات النقابات الفرعية.

وتم تحديد يومي الأحد والإثنين 30 ،31 يناير 2022 لتلقي التنازلات والطعون، على أن تجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية، ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات، يوم الجمعة 25 فبراير 2022.

ووفق قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات، فإنه من المقرر أن يكون يوم الجمعة 4 مارس 2022 هو موعد انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن يكون يوم الجمعة 11 مارس 2022، الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.

فيما وجهت شعبة الهندسة المدنية بالنقابة، الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للشعبة، لحضور الجمعية العمومية العادية للشعبة، وذلك يوم السبت 29 يناير الجاري في تمام الساعة الرابعة عصرًا بقاعة مسرح النقابة بمقر النقابة العامة للمهندسين.

وقال رئيس الشعبة المهندس أحمد رمزي: "انعقاد الجمعية العمومية العادية للشعبة يكون صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد يتم تأجيل الاجتماع ساعتين، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور خمسين عضوًا على الأقل وإلا تكررت الدعوة إلى الاجتماع حتى يكتمل العدد".

وأوضح: "لا يجوز أن يحضر اجتماعات الجمعية العمومية للشعبة إلا الأعضاء الذين أدوا رسوم الاشتراكات السنوية المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة للاجتماع (اشتراك عام 2020) أو الذين أعفوا من أدائها".

وتابع: "لكل من أعضاء الشعبة حق التقدم باقتراحات إلى الجمعية العمومية، بشرط أن تقدم هذه الاقتراحات إلى مجلس الشعبة قبل موعد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل لدراستها وإقرار عرضها".

وتضمن جدول الأعمال الخاصة بالجمعية العمومية، مناقشة السياسة العامة للشعبة، واعتماد التقرير السنوي عن نشاط الشعبة وإنجازاتها خلال عام 2021، وعرض خطة عمل الشعبة لعام 2022، والنظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعة العمومية للشعبة.