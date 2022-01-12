استحوذت على 50% من الرحلات.. مصر «الوجهة الأولى» للسياح الروس

قالت مايا لوميدزي، المديرة التنفيذية لاتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا، إن مصر من أهم الدول التي فضلها المواطنين الروس خلال عام ٢٠٢٢ لقضاء عطلة رأس السنة، والاستمتاع بشواطئها المميزة، ودائما ما يعتبرها الروس الوجهة الأولى في قضاء العطلات، ولذلك احتلت المركز الأول لهذا العام.

وأضافت لوميدزي، في تصريحات صحفية اليوم نشرتها الصحف الروسية، إن الإحصائيات الأولية كشفت أن إجازة أعياد الميلاد واحتفالات الكريسماس سافر خلالها ما يقرب 550 ألف سائح، منهم حوالي 300 ألف إلى أماكن في روسيا، وحوالي 250 ألف سائح إلى دول أجنبية.

وتابعت أن مصر احتلت المركز الأول من المبيعات الخارجية، حيث استحوذت منتجعات البحر الأحمر على ما يصل إلى 50% من جميع رحلات عطلة رأس السنة المباعة إلى الخارج، بحوالي 125 ألف روسي، بينما تركيا المرتبة الثانية بنسبة 16% من إجمالي المبيعات، وحصلت الإمارات والدومينيكان على المركز الثالث بنسبة أقل من 12%، أما المركز الرابع كان من نصيب كوبا، بينما حصلت جزر المالديف على المركز الخامس.

وأضافت لوميدزي، أن مبيعات الرحلات السياحية في روسيا لفترة العام الجديد ككل، في السوق، قد وصلت بالفعل إلى أحجام ما قبل الوباء.

يشار إلى أن روسيا استأنفت الرحلات الجوية إلى منتجعات شرم الشيخ والغردقة المصرية في 9 أغسطس العام المضي، بعد انقطاع دام سنوات، عقب تحطم طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء عام 2015.