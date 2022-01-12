الأربعاء 12 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص وإصابة آخر إثر انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

انقلاب دراجة بخارية
انقلاب دراجة بخارية

لقى خفير نظامي مصرعه وأُصيب آخر، إثر حادث انقلاب دراجة بخارية كانا يستقلاها أمام مدخل قرية "حاجر بني سليمان" بمركز بني سويف، ونقلتهما سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سير إثر انقلاب دراجة بخارية كانا يستقلاها أمام مدخل قرية "حاجر بني سليمان" بدائرة مركز شرطة بني سويف، نتج عنه وفاة شخص وإصابة آخر.

وبالانتقال والفحص، تبيَّن أن الحادث نتج عنه وفاة "محروس.ع.م" 57 سنة، خفير نظامي، وإصابة "احمد.خ.م" 41 سنة، خفير نظامي، باشتباه ما بعد الارتجاج، ونقلتهما سيارتي إسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي، حيث أجريت الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصاب، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وقامت معدات الأجهزة التنفيذية بمعاونة الأهالي برفع آثار وحطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية لطبيعتها، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي صّرحت بدفن جثة المتوفي بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص. 

بني سويف محافظة سيارات الإسعاف غرفة عمليات دراجة بخارية

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وائل لطفي

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