رئيس جامعة بني سويف يتابع سير العمل بمقر توقيع العاملين

تابع الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، صباح اليوم، سير العمل بمقر توقيع العاملين بالجامعة للحضور والانصراف ببصمة الوجه، ضمن جولاته التفقدية للاطمئنان على اتخاذ كل التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، ورافقه خلال الجولة محمد سليم أمين عام الجامعة.

ودار حوار بين رئيس الجامعة وعدد من العاملين خلال جولته، مؤكدًا لهم أن الجامعة قامت بتوفير عدد من أجهزة البصمة في أماكن متفرقة داخل الجامعة، منعًا للتزاحم أثناء توقيع الحضور الانصراف، ومشددًا عليهم بضرورة ارتداء الكمامات الواقية أثناء فترة تواجدهم بمقار عملهم في الجامعة، حرصًا على سلامتهم من فيروس كورونا، وضرورة الحصول على اللقاح بعد أن قامت الدولة بتوفيره للجميع حرصًا على سلامتهم.

وأشار الدكتور منصور حسن إلى أن جولاته التفقدية على كل المنشآت داخل الجامعة هدفها متابعة سير العمل ورصد أى سلبيات وإيجاد الحلول لها وتذليل كل العقبات، كما شملت جولة رئيس الجامعة داخل الحرم الجامعي الاطمئنان على تفادي السلبيات التى تم رصدها خلال جولة الأسبوع الماضي.