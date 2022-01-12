بسبب «الشابو».. تشريح جثة ربة منزل ذبحها زوجها في الدقهلية

أمرت النيابة العامة في الدقهلية، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة سيدة، ذبحها زوجها بسبب المخدرات، وتشريح جثتها وإعداد تقرير حول الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

أقدم رجل على إنهاء حياة زوجته، بذبحها بسكين المطبخ في منزلهما بقرية كفر الجنينة التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية، وفر هاربًا.

وتلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا، من مأمور مركز شرطة نبروه، يفيد بورود بلاغ بمقتل سيدة على يد زوجها، ذبحا، في قرية كفر الجنينة التابعة للمركز.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ؛ تبين مقتل مريم محمد عبد الغني عيسى - 22 عامًا، ذبحًا، وتم نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى نبروه وبالفحص؛ تبين أن وراء الواقعة، زوجها، ويدعى أحمد السيد الصباحي - 35 عامًا، والذي فرَّ هاربًا.

كما أكد عدد من الأهالي، أن الزوج يتعاطى المواد المخدرة، ومنها الشابو، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.