اليوم.. وصول 20 رحلة طيران سياحى قادمة من روسيا لمطار الغردقة

كشفت جداول التشغيل الخاصة بحركة وصول الرحلات السياحية القادمة من المطارات الروسية لمطار الغردقة الدولي، اليوم الأربعاء، عن وصول 20 رحلة منتظمة و«شارتر» من روسيا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة على الوافدين قبل دخولهم.

حيث يستقبل المطار عدد 20 رحلة طيران قادمة من روسيا للغردقة على متنها عدد من السياح ضمن معدل رحلات وصول المقرر استقبالها خلال الأسبوع الجاري.

الغردقة تستضيف منتدى فنون شباب العالم فى دورته الرابعة بمشاركة 50 فنانًا من 15 دولة

وتستضيف مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، منتدى فنون شباب العالم، خلال الفترة من 24 وحتى 31 يناير الجاري، بالممشى السياحي، بمشاركة 50 فنانًا من 15 دولة حول العالم، من الشباب المتميزين فنيًا من مختلف الفنون، بحضور بعض كبار فناني العالم.

وقال الفنان التشكيلي، محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون، ومنظم المنتدى، إنه يجري حاليًا الاستعداد الكبير لتنظيم الدورة الرابعة من منتدى فنون شباب العالم بالغردقة في الفترة من 24 وحتى 31 يناير الجاري، تحت رعاية الداو للتنمية ومن تنظيم أوستراكا للفنون، حيث من المقرر أن يشارك عدد من الفنانين والفنانات الشباب تحت أربعين عامًا في مختلف أنواع الفنون التشكيلية والموسيقية والثقافية.

وأضاف حميدة أن الدورة الرابعة تأتي بعد ثلاث دورات سابقة وناجحة في شرم الشيخ، وآخرها كانت الدورة الأهم التي تمت من خلالها تجميل ميدان الصداقة بشرم الشيخ بمنحوتات كبار النحاتين من أمريكا ومصر وإيطاليا وألمانيا وشمال مقدونيا وروسيا، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وافتتحه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ضمن تجهيزات مدينة شرم الشيخ لاستقبال منتدى شباب العالم الماضي في نسخته الثانية 2018، لتحسين الصورة الذهنية والبصرية للمدينة واستقبال الضيوف.

وأكد الفنان التشكيلي محمد حميدة، أن فكرة "منتدى فنون شباب العالم" بدأت تنظيمها بعد انطلاق منتدى شباب العالم وتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالفنون والفنانين والشباب، واختارت أوستراكا للفنون، أن يكون هناك منتدى نوعي يخص فنون الشباب من دول العالم، ونجحنا بالفعل في إقامة ثلاث دورات سابقة في شرم الشيخ، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يُقام المنتدى في أكثر من مدينة بمصر في الدورات القادمة لعمل تنشيط سياحي من خلاله لأكثر المناطق والمدن السياحية بمصر.