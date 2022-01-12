السفير الروسي بواشنطن: نرفض التصريحات الأمريكية الاستفزازية الأخيرة

قال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، في بيان على فيسبوك نقلته وكالة نوفوستي الروسية اليوم الأربعاء: “إن موسكو ترفض للتصريحات الأمريكية الاستفزازية الأخيرة، مؤكدًا أن هدفها نسف عملية التفاوض بين موسكو وواشنطن”.

وأوضح أن موسكو تنتظر إجراءات ملموسة، وليس اتهامات بكل الذنوب.

وأضاف: "نحن جاهزون لمناقشة موضوعية للوثائق الروسية التي يجب اعتمادها في أقرب وقت ممكن لاستقرار الوضع في أوروبا"، مؤكدًا على أن بلاده تحتاج إلى إجراءات ملموسة من الجانب الأمريكي، وليس معلومات مضللة واتهامات بكل الذنوب وتابع: "حان الوقت للتوقف عن سياسة تشجيع الفاشية الفتية التي يجري استعراضها في كييف، التاريخ لا يغفر الأخطاء".

يأتي هذا فيما تستضيف بروكسل، اليوم الأربعاء، اجتماعًا في إطار مجلس روسيا-الناتو، على أن تقام جولة أخرى من المفاوضات في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم غد الخميس.

يأتي هذا فيما أكد السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، أن حلف شمال الأطلسي بسياسته يدفع السلطات الأوكرانية إلى اتخاذ مواقف أكثر عدوانية.

وقال “كيلين”، في حديث لقناة "سكاي نيوز" البريطانية: "عمليًا الناتو يدفع أوكرانيا إلى الالتزام بموقف أكثر عدوانية، ونحن لا نريد ذلك".

وأضاف “كيلين” أن روسيا بالعكس تسعى إلى خفض التصعيد في المنطقة، واعتبر أن الأوضاع الحالية تذكر بتلك التي كانت في المنطقة عام 2008 حينما تم التعهد لجورجيا بأنها ستصبح عضوا في الحلف، مبينًا: "وبدأت جورجيا بعد ذلك بالتصرف بشكل أكثر عدوانية تجاه أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية".

وأشار إلى أن كل دولة تتمتع بالحق في اتخاذ قرارات انطلاقًا من دوافعها الأمنية لكن يجب كذلك "أخذ مصالح الجيران والتاريخ والأوضاع الاقتصادية بعين الاعتبار".

ولفت إلى أن انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى الناتو لن يسهم في تعزيز الأمن في أوروبا وقد يثير خطر اندلاع حرب.

وأكد مع ذلك أن روسيا لا تنوي إرسال أي قوات إلى أوكرانيا وتأمل في تسوية الخلافات السياسية مع الولايات المتحدة والناتو حول الضمانات الأمنية.