الأربعاء 12 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«كاري لام»: إقرار قانون يجرم الأفعال التي تنال من «الأمن القومي» الصيني

الصين
الصين

أعلنت كاري لام، رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج، خلال أول جلسة للمجلس التشريعي بالمدينة، ووفقًا لما نقلته وكالة الانباء الفرنسية اليوم:  أن حكومتها تعتزم إقرار قانون يجرم مزيدا من الأفعال التي تنال من "الأمن القومي" الصيني.

وقالت: “بالإضافة إلى القانون الحالي الذي فرضته بكين على المدينة في 2020 ويعاقب على جرائم الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، فإن حكومتها تعتزم إقرار قانون محلّي يعاقب على حوالي أربعين جريمة أخرى ضدّ الأمن القومي”.

وأوضحت لام أن حكومتها ستعد "تشريعًا محليًا" جديدًا يلبي موجبات المادة 23 من الدستور المصغّر الخاص بهونغ كونغ، والتي تطلب من المدينة إقرار قوانين أمن قومي خاصة بها.

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