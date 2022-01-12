كوريا الجنوبية تسجل أكبر نمو فى الوظائف منذ 7 سنوات خلال العام الماضى

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أنها سجلت أكبر زيادة في الوظائف منذ سبع سنوات العام الماضى، وسط تحسن سوق العمل في ظل التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.



وذكرت البيانات التى جمعتها هيئة الإحصاءات الكورية أن عدد العاملين وصل إلى 27.27 مليون شخص العام الماضي ، وهو أكثر من العام السابق بـ 369 ألفا، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.



وأوضحت الوكالة أن هذا هو أكبر رقم منذ عام 2014، عندما سجلت البلاد زيادة سنوية قدرها 598 ألف وظيفة.



وانخفض معدل البطالة فى البلاد بنسبة0.6 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 3.5% الشهر الماضي.

و على صعيد آخر ، ظلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية ، تحت مستوى 4 آلاف إصابة لليوم الخامس على التوالي، مع التزام البلاد بقيود التباعد الاجتماعي الصارمة وسط مخاوف مستمرة مع عودة الإصابات بسبب انتشار المتحور أوميكرون.



وسجلت كوريا الجنوبية 3097 إصابة جديدة بكوفيد19-، من بينها 2813 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 670 ألفا و 483 حالة إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



وتم تسجيل 43 حالة وفاة إضافية بكوفيد19-، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6114 حالة وفاة.



وانخفض عدد الحالات الحرجة من مرضي كوفيد19- إلى 780 حالة، عند مستوى أقل من ألف حالة لليوم الثامن على التوالي.



وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي 43.41 مليون شخص أو 84.1% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون شخص تلقوا التطعيم الكامل حتى اليوم، بينما تلقى 21.47 مليون شخص أو 41.8% جرعات معززة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.