بيل جيتس يتوقع انخفاض إصابات كورونا بعد انتهاء موجة «أوميكرون»

قال مؤسس شركة "مايكروسوفت"، الملياردير الأمريكي بيل جيتس، إنه يتوقع رؤية "حالات أقل بكثير" من "كوفيد-19" بعد انتهاء موجة متحور "أوميكرون" شديد العدوى.

وجاء تصريح "جيتس"، خلال مشاركته في مناقشة جديدة حول الجائحة، مع رئيس قسم الصحة العالمية في جامعة إدنبرة، ديفي سريذار.

ومن بين النقاط البارزة في المحادثة التي استمرت 45 دقيقة، قول "جيتس"، إن لقاحات كورونا المتوفرة حاليًا تفتقد إلى شيئين رئيسيين: "القدرة على منع إصابة الملقحين بشكل كامل، واستمرار فعالية اللقاح لفترة أطول".

وأشار أيضًا إلى أن ظهور متحور أكثر عدوى بعد "أوميكرون" أمر "غير مرجح"، غير أنه أضاف "لكننا فوجئنا كثيرًا خلال هذا الوباء".

وتابع أن متحور "أوميكرون" سوف "يخلق الكثير من المناعة، على الأقل للعام المقبل".

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

و صنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.