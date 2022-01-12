الأربعاء 12 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بيل جيتس يتوقع انخفاض إصابات كورونا بعد انتهاء موجة «أوميكرون»

بيل جيتس
بيل جيتس

قال مؤسس شركة "مايكروسوفت"، الملياردير الأمريكي بيل جيتس، إنه يتوقع رؤية "حالات أقل بكثير" من "كوفيد-19" بعد انتهاء موجة متحور "أوميكرون" شديد العدوى.

وجاء تصريح "جيتس"، خلال مشاركته في مناقشة جديدة حول الجائحة، مع رئيس قسم الصحة العالمية في جامعة إدنبرة، ديفي سريذار.

ومن بين النقاط البارزة في المحادثة التي استمرت 45 دقيقة، قول "جيتس"، إن لقاحات كورونا المتوفرة حاليًا تفتقد إلى شيئين رئيسيين: "القدرة على منع إصابة الملقحين بشكل كامل، واستمرار فعالية اللقاح لفترة أطول".

وأشار أيضًا إلى أن ظهور متحور أكثر عدوى بعد "أوميكرون" أمر "غير مرجح"، غير أنه أضاف "لكننا فوجئنا كثيرًا خلال هذا الوباء".

وتابع أن متحور "أوميكرون" سوف "يخلق الكثير من المناعة، على الأقل للعام المقبل".

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

و صنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

أنخفاض توقع بعد إصابات كورونا إصابات كورونا صابات كورونا بيل جيتس أوميكرون موجة أوميكرون انخفاضا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى قلب العالم- العالم فى قلب مصر

الأكثر قراءة

آخر تطورات إصابة أكرم توفيق مع منتخب مصر

أول تحرك من النيابة فى واقعة التعدى على مريض داخل مركز طبى

الباز يكشف سر كره الإخوان لـ تهاني الجبالي وتفاصيل حوارها مع محمد مرسي

انخفاض فى درجات الحرارة وأمطار خفيفة.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة

اليوم.. استكمال محاكمة قيادات الإرهابية فى الإضرار بالسلام الاجتماعى

كوريا الشمالية تؤكد رسميا تنفيذ إطلاق ناجح لصاروخ فرط صوتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

إبراهيم داود

متاهة علاء خالد

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا؟

وجيه أمين عبدالعزيز

قبل أن نتحول إلى فريسة للسوشيال ميديا!

مؤمن المحمدي

شيوعيين

صور

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلى يتخذ إجراءات جديدة للحفاظ على جاهزيته

إسرائيل تمنح مواطنيها جرعة اللقاح الرابعة رغم تحذير الاتحاد الأوروبى منها

إصابة 12 فلسطينيًا بالمطاطى فى مواجهات مع الاحتلال عند المدخل الشمالى للبيرة