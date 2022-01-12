تونس تسجل 4856 إصابة بـ كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت وزارة الصحة التونسية إصابة 4 آلاف و856 شخصا بفيروس كورونا كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، بجانب تسجيل 11 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.



وأفادت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، بأنه تم إجراء 19 ألفا و924 تحليلا مخبريا أمس، لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 24.42%، موضحة أن إجمالي الوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 25 ألفا و707 حالات.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.