صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلى يتخذ إجراءات جديدة للحفاظ على جاهزيته

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن الجيش الإسرائيلي اتخذ إجراءات جديدة للحفاظ على كفاءة عناصره وجهوزيتهم في ظل تفشي فيروس كورونا بين صفوفه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيشأجرى تحديثا لإرشادات كورونا من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لعناصره، بعد تقييم للوضع قاده رئيس الأركان أفيف كوخافي.

ولفتت إلى أنه تم إلغاء جميع التدريبات المزمعة حتى نهاية يناير الحالي، وأوضحت أن كوخافي وجّه بالتشديد على التعليمات في جميع الوحدات وخاصة العملياتية، من أجل الحفاظ على جهوزية الوحدات المقاتلة.

وفي هذا السياق، تقرر الحفاظ على ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي في الوحدات القتالية.

و لفتت الصحيفة إلى أن هناك 6330 إصابة مثبتة بكورونا بين صفوف الجيش الإسرائيلي، فيما يخضع 6928 عنصرا للحجر الصحي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.