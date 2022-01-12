الناتو: لا فرص كبيرة للتوصل إلى حل وسط مع موسكو بشأن توسعاتنا

صرحت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الناتو جوليان سميث بأن الولايات المتحدة لا ترى فرصا كبيرة للتوصل إلى حل توافقي مع روسيا حول موضوع توسع الحلف إلى الشرق.

وفي تصريحات لشبكة "سي أن أن" قالت سميث : "في الوقت الحالي.. ليس هناك من يقترح تغيير سياسة الناتو فيما يتعلق بالتوسع".

وأشارت إلى أن "أي قرارات بشأن التوسعة سيتم اتخاذها من قبل الناتو والبلد" الذي يتطلع إلى الحصول على العضوية في الحلف.

ولدى تناولها المشروع الروسي للاتفاقات حول ضمانات الأمن والتي تقتضي، ضمن نقاط أخرى، تخلي الحلف عن التوسع إلى الشرق، ذكرت سميث أنها لا ترى "فرصا كبيرة للتوصل إلى حل وسط" حول هذا الموضوع.

وقالت: "جميع الدول الأعضاء في الحلف مستعدة حاليا لحوار مع روسيا غدا. مع ذلك هناك وحدة موقف الحلفاء في تطلعهم إلى إفهام روسيا بأنها في حال غزوها أوكرانيا ستواجه عواقب وخيمة من طرف الناتو ومن طرف الاتحاد الأوروبي على حد سواء".

وشهدت جنيف أمس الاثنين مشاورات روسية أمريكية حول ضمانات الأمن، ترأس نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف وفد بلاده فيها. ومن المقرر أن تتم مناقشة الموضوع نفسه يوم الأربعاء في بروكسل أثناء جلسة مجلس "روسيا-الناتو" الذي لم ينعقد منذ العام 2019، وأيضا يوم الخميس في إطار منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.