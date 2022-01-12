الأربعاء 12 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل وزارة أوقاف الإسكندرية يستقبل الأنبا باسمسيوس (صور)

وكيل أوقاف الإسكندرية
وكيل أوقاف الإسكندرية والأنبا باسمسيوس

استقبل الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الأنبا باسمسيوس، بمكتبه بالديوان العام، حيث قدم الأنبا باسمسيوس التهاني للشيخ سلامة عبدالرازق لتوليه منصب وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.

IMG-20220111-WA0042

وأكد «عبد الرازق»، خلال اللقاء، على أن الناس جميعًا سواسية، والكل سيقف بين يدي الله عز وجل وهو الذي يحكم بين العباد، مستشهدًا بقوله سبحان وتعالى: "ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا".

IMG-20220111-WA0044

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن جميع الشرائع دعت إلى المحبة والسلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ألا ادلكم على شئ اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم"، وقال المسيح عليه السلام في موعظة الجبل: "احبوا أعداءكم وباركوا لاعنيكم ".

IMG-20220111-WA0043

كما أكد أن المصريين نسيج واحد وإن اختلفت عقائدهم إلا أنه يجمعهم حب هذا الوطن، فالدين لله والوطن للجميع.

وأشاد نيافة الأنبا باسمسيوس باختيار وثقه القيادة بوجود الشيخ سلامه عبد الرازق في الإسكندرية، وخاصة وأن نشاطه في المنيا تناقله الجميع من إخوانهم، وأنه فخور بوجود هذه القيادة المثقفة والمتفتحة والوطنية بهذه الدرجة، وهذا القدر من الحب والمحبة التي ننشدها جميعًا من أجل هذا الوطن.

IMG-20220111-WA0041

وعلى صعيد آخر، إلتقى وكيل أوقاف الإسكندرية بأئمة إدارة العجمي، حيث أكد أنه يعتز بمثل هذه اللقاءات التي تجمعه بأبنائه من الأئمة والدعاة، وأنه يعلم جيدًا قدرهم ومكانتهم ويفتخر بهم وبعطائهم المستمر الذي لا ينضب، مبينًا أنه يحترم الزي الأزهري ويعتز به ولا يقدر من لا يحترمه ولا يعتز به.

وأكد أنه والد للجميع يقدم الدعم لأبنائه الأئمة ويقف خلفهم مادموا على قدر المسئولية، مشيدًا بما تقدمه الوزارة من دعم الأئمة على كافة الاصعدة (الاجتماعية، والثقافية والتخصصية)، وأن الإصدارات التي تقدمها الوزارة كفيلة ان تخرج جيلًا واعيًا ومثقفا يدعو إلى الله على بصيرة.             

IMG-20220111-WA0040
وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الأنبا باسمسيوس وزارة الأوقاف المحبة والسلام المصريين نسيج واحد

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى قلب العالم- العالم فى قلب مصر

الأكثر قراءة

آخر تطورات إصابة أكرم توفيق مع منتخب مصر

الباز يكشف سر كره الإخوان لـ تهاني الجبالي وتفاصيل حوارها مع محمد مرسي

«ذا صن» تسخر: كيروش حيّر العالم

انخفاض فى درجات الحرارة وأمطار خفيفة.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة

أول تحرك من النيابة فى واقعة التعدى على مريض داخل مركز طبى

تقييم صادم.. ماذا قدم محمد صلاح مع منتخب مصر ضد نيجيريا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

إبراهيم داود

متاهة علاء خالد

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا؟

وجيه أمين عبدالعزيز

قبل أن نتحول إلى فريسة للسوشيال ميديا!

مؤمن المحمدي

شيوعيين

صور

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تمنح مواطنيها جرعة اللقاح الرابعة رغم تحذير الاتحاد الأوروبى منها

إصابة 12 فلسطينيًا بالمطاطى فى مواجهات مع الاحتلال عند المدخل الشمالى للبيرة

كيف تواجه إسرائيل موجة متحور أوميكرون؟