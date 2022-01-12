وكيل وزارة أوقاف الإسكندرية يستقبل الأنبا باسمسيوس (صور)

استقبل الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الأنبا باسمسيوس، بمكتبه بالديوان العام، حيث قدم الأنبا باسمسيوس التهاني للشيخ سلامة عبدالرازق لتوليه منصب وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.

وأكد «عبد الرازق»، خلال اللقاء، على أن الناس جميعًا سواسية، والكل سيقف بين يدي الله عز وجل وهو الذي يحكم بين العباد، مستشهدًا بقوله سبحان وتعالى: "ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا".

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن جميع الشرائع دعت إلى المحبة والسلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ألا ادلكم على شئ اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم"، وقال المسيح عليه السلام في موعظة الجبل: "احبوا أعداءكم وباركوا لاعنيكم ".

كما أكد أن المصريين نسيج واحد وإن اختلفت عقائدهم إلا أنه يجمعهم حب هذا الوطن، فالدين لله والوطن للجميع.

وأشاد نيافة الأنبا باسمسيوس باختيار وثقه القيادة بوجود الشيخ سلامه عبد الرازق في الإسكندرية، وخاصة وأن نشاطه في المنيا تناقله الجميع من إخوانهم، وأنه فخور بوجود هذه القيادة المثقفة والمتفتحة والوطنية بهذه الدرجة، وهذا القدر من الحب والمحبة التي ننشدها جميعًا من أجل هذا الوطن.

وعلى صعيد آخر، إلتقى وكيل أوقاف الإسكندرية بأئمة إدارة العجمي، حيث أكد أنه يعتز بمثل هذه اللقاءات التي تجمعه بأبنائه من الأئمة والدعاة، وأنه يعلم جيدًا قدرهم ومكانتهم ويفتخر بهم وبعطائهم المستمر الذي لا ينضب، مبينًا أنه يحترم الزي الأزهري ويعتز به ولا يقدر من لا يحترمه ولا يعتز به.

وأكد أنه والد للجميع يقدم الدعم لأبنائه الأئمة ويقف خلفهم مادموا على قدر المسئولية، مشيدًا بما تقدمه الوزارة من دعم الأئمة على كافة الاصعدة (الاجتماعية، والثقافية والتخصصية)، وأن الإصدارات التي تقدمها الوزارة كفيلة ان تخرج جيلًا واعيًا ومثقفا يدعو إلى الله على بصيرة.