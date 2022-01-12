أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء 12 يناير.. البورتلاندي والمخلوط والمقاوم

حالة من الثبات التام تشهدها أسعار الأسمنت خلال الأيام الجارية، حيث لم تشهد جميع الشركات العاملة في القطاع أي تحرك في أسعار الطن للمستهلك.

وتنشر "الدستور"، تفاصيل أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء 12/1/2022.

أسعار الأسمنت البورتلاندي

شهد طن الأسمنت بشركتي السويدي والمسلح ثبات في الأسعار، ليستقر عند 1100 جنيهًا، يتبعه في الاستقرار سعر طن الأسمنت بشركة حلوان، حيث وصل إلى 1075 جنيهًا، ويليه سعر طن الأسمنت بشركة السويس 1068 جنيهًا، بينما بلغ سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص 1055 جنيهًا.

وفي السياق نفسه، استقر سعر طن الأسمنت بشركة النصر عند 1055 جنيهًا، في حين شهد سعر طن الأسمنت بشركة السهم استقرارا عند 1030 جنيهًا.

ومن ناحية أخرى، وصل سعر طن الأسمنت بشركة المسلة إلى 1030 جنيهًا، تلاه سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل عند 1028 جنيهًا، ويليهما سعر طن الأسمنت بشركة المعلم عند 1025 جنيهًا.

وجاء سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف مستقرًا عند 1000 جنيهًا، ومتساويا مع سعر طن الأسمنت بشركة سيناء.



أسعار الأسمنت الأبيض

سجل سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة 2600 جنيهًا، في حين استقر سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء عند 2460 جنيهًا.

وشهد سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة تحقيق استقرارًا عند 2525 جنيهًا، تلاه سعر طن الأسمنت بشركة الواحة عند 2525 جنيهًا، ثم سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال 2500 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط

واصل سعر طن الأسمنت بشركة الواحة استقراره عند 790 جنيهًا، يليه سعر طن الأسمنت بشركة أيه وان عند 780 جنيهًا، ثم سعر طن الأسمنت بشركة العمران عند 770 جنيها.

أسعار الأسمنت المقاوم

بلغ سعر طن الأسمنت بشركة السويدي 1125 جنيهات، ليتساوى مع سعر طن الأسمنت بشركة قاهر البحار، تلاهما سعر طن الأسمنت بشركة المسلح عند 1120 جنيهًا، ليتبعهم سعر طن الأسمنت بشركة السويس سى ووتر عند 1100 جنيه.

واستقر سعر طن الأسمنت بشركة أسيك سى وتر عند 1080 جنيهًا، كما استقر سعر طن الأسمنت بشركة السهم عند 1050 جنيهًا.