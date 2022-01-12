انخفاض أسعار القمح عالميًا واستقراره في السوق المحلي.. تعرف عليها

حافظت أسعار القمح على ثباتها لدى تجار الجملة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12-1-2022، في السوق المحلي، لتواصل الاستقرار على نفس قيمتها السعرية وعلى الصعيد العالمي، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم، ببورصة شيكاغو للتجارة.

وجاءت أسعار القمح محليًا على النحو التالي:

ثبت سعر القمح الروسي بروتين 12.5%، ليسجل سعر الطن 5,650 جنيهًا، واستقر سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5%، ليسجل 5,620 جنيهًا للطن، في السوق المحلي، واستقر سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5%، ليسجل 5,580 جنيهًا للطن، في السوق المحلي.

سعر القمح عالميًا

هبطت أسعار العقود الآجلة للقمح في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم في بورصة شيكاغو للتجارة، إذ انخفض عقد مارس لتداول القمح بمقدار بلغ 3.75 سنتًا، ليصل إلى 766.50 سنتًا لكل بوشل.

كما تراجعت أسعار عقود مايو الآجلة لتداول القمح، بمقدار 4.25 سنتًا، لتصل إلى 769 سنتًا لكل بوشل.

كان قد كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، حتى لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى (3.4) مليون طن بدلًا من (1.2) مليون طن قبل عام 2014، مما أدى إلى مضاعفة الطاقات التخزينية 3 أضعاف ما كان عليه قبل عام 2014، والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف التي كانت تصل إلى 15%.

وأضاف التقرير، أنه تم إنشاء عدد (35) صومعة جديدة خلال الفترة من 2014 وحتى الآن للشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين إحدى شركات وزارة التموين حيث بلغ عدد الصوامع التابعة للشركة 44 صومعة بدلًا من 9 صوامع قبل عام 2014، كما تم تطوير الصوامع المملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعدد 21 صومعة لتواكب التقنيات الحديثة للتخزين والحفاظ على سلامة وجودة المخزون.