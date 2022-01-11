الثلاثاء 11 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

294 وفاة.. إيطاليا تسجل 220 ألف إصابة جديدة بكورونا

إيطاليا
إيطاليا

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت الثلاثاء إصابات قياسية بكوفيد -19 عددها 220532 إصابة مقابل 101762 في اليوم السابق، في حين ارتفعت الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا إلى 294 وفاة من 227.

في المجمل سجلت إيطاليا 139559 وفاة مرتبطة بالفيروس منذ ظهوره في البلاد في فبراير عام 2020، كما سجلت 7.77 مليون إصابة حتى الآن.

وبلغ عدد المرضى الذين يُعالجون في المستشفيات من كوفيد -19، بخلاف من يُعالجون في وحدات الرعاية الفائقة، 17067 مريضًا اليوم الثلاثاء ارتفاعًا من 16340 في اليوم السابق.

ونُقل إلى وحدات الرعاية الفائقة 185 مريضًا مقابل 114 أمس الإثنين. 

وبلغ العدد الإجمالي للمرضى في وحدات الرعاية الفائقة 1677 مقابل 1606 في اليوم السابق.

وبررت الحكومة الإيطالية الإجراءات التي اتخذتها في أعقاب تمديد التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا لمن بلغوا الخمسين من العمر أو الذين تجاوزت أعمارهم ذلك وقرار إعادة فتح المدارس المثير  للجدل.

وحدات الرعاية كورونا كوفيد اللقاح إيطاليا

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وائل لطفي

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