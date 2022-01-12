السجن لتاجر مخدرات ضُبط بسلاح نارى وذخيرة فى بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد عادل الفقي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل، وتامر محمد رياض، وعمر أحمد علم الدين، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، بالسجن لمدة عام لتاجر مخدرات تم ضبطه بسلاح ناري وذخيرة.



وأحال المستشار وليد محمد سيد المحامي العام الاول لنيابة بورسعيد الكلية، المتهم رامي م أ ع، ويبلغ من العمر 36 عامًا، ويعمل سائق ويقيم في قرية المناصرة، إلي محكمة الجنايات بعدما أحرز بقصد الإتجار جوهرًا مخدراً لنبات الحشيش، وإحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا عبارة عن فرد خرطوش، وذخيرة عبارة عن طلقة للسلاح الناري.



استمعت المحكمة إلي أقوال الشاهد في القضية نقيب الشرطة محمود عاطف، والذي أكد أنه بناءًا علي الأذن الصادر له انتقل إلي مكان تواجد المتهم بالطريق العام، وتمكن من ضبطه محرزاً 12 كيس لنبات الحشيش المخدر، وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على سلاح ناري فرد خرطوش، وبتفحصه عثر داخل الماسورة على طلقة، وهاتف ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر باحرازهم بقصد الإتجار والهاتف للإتصال بالعملاء، والمبلغ من حصيلة البيع.



تقرير المعمل الكيماوي

وثبت أمام هيئة المحكمة بتقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات لاجزاء نباتية لنبات الحشيش القنب، ويحتوي علي المادة الفعالة للحشيش والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.



تقرير الأدلة الجنائية

وثبت بتقرير الأدلة الجنائية، أن المضبوطات عبارة عن سلاح ناري وفرد خرطوش ماسورة واحدة من عيار 12 وصالح للإستعمال، وطلقة صالحة للإستعمال للسلاح الناري.



وقضت محكمة جنايات بورسعيد بمعاقبة المتهم رامي م أ ع بالسجن لمدة عام مع الشغل، وذلك في القضية رقم 6664 لسنة 2021 جنايات الزهور، والمقيدة برقم 1633 لسنة 2021 كلي بورسعيد.