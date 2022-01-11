الرعاية الصحية توضح أعراض مرض الهيموفيليا وأليات فحص المرض بالأقصر

قالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن مرض الهيموفيليا هو اضطراب وراثي نادر ناجم عن نقص أو غياب أحد عوامل التجلط في الدم «البروتينات»، حيث ينزف المصاب به بعد الإصابة لفترة أطول أكثر من الشخص الطبيعي، كما يمكن أن يؤدي إلى تلف الأعضاء والأنسجة.

وأوضحت، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن من أعراض مرض الهيموفيليا صعوبة توقف النزيف حتى مع الجروح البسيطة، ظهور كدمات في الجسم باستمرار، ألم وتورم في المفاصل نتيجة نزيف مفصلي، نزيف الأنف باستمرار بدون سبب.

وقالت، إنه في حالة ظهور أحد الأعراض السابقة على الطفل، يمكن الاطمئنان عليه والكشف بعيادة الأطفال بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، موضحة أن الكشف متاح من «السبت إلى الخميس»، من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءًا، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة طب أسرة لسكن المريض والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، قد أعلنت، أمس، عن تشغيل أول عيادة لطب الجنين بمستشفى إيزيس التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في محافظات الصعيد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن وحدة طب الجنين بمستشفى إيزيس التخصصي هي أول وحدة من نوعها بالمستشفيات التابعة للهيئة بالأقصر، كما أن مستشفى إيزيس التخصصي هي أول مستشفى متخصص في أمراض النساء والتوليد ورعاية الأطفال المبتسرين في صعيد مصر.