بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى حادث سير بالمنيا

شهدت محافظة المنيا، الثلاثاء، إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم أسفل نفق الشيخ فضل بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي بالمنيا.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بحادث تصادم سيارة رقم 8967 ا ج د أتوبيس تابع لشركة الاتحاد العربي، قيادة حسام الدين فؤاد، بسيارة رقم 2957 ج ر د نصف نقل، قيادة أشرف حسين حسن أسفل نفق الشيخ فضل بمركز بني مزار، شمال المنيا، نتيجة اصطدام السيارة الثانية بالأولى من الخلف.

تسبب الحادث في إصابة 9 أشخاص وهم: سليمان مجاهد أحمد، 19 سنة، أحمد محمد أحمد، 34 سنة، أبوبكر حمدي أحمد، 33 سنة، سيد محمود سليم، 48 سنة، رشاد أحمد عبدالرءوف، 43 سنة، أحمد عزت عباس، 40 سنة، مقيمون بمحافظة سوهاج، وعزوز بركي عزوز، 37 سنة، وشقيقه مختار 36 سنة، وحسام الدين فؤاد، 53 سنة، سائق الأتوبيس، مقيمون جميعًا بالقاهرة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل بمركز بني مزار والتحفظ على السيارتين والسائقين تحت تصرف النيابة.