الصحة تكشف أحدث طرق العلاج من مرض «السكرى» والتخلص منه نهائيًا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أحدث الطرق لعلاج مرض السكر والتخلص من المرض نهائيًا.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد سبعاوي، أخصائي الغدد الصماء والسكر بالمعهد القومي للسكر ومقرر اللجنة القومية لمكافحة الأمراض غير السارية، إن مرض السكر من الأمراض المزمنة والتى يمكن أن تتعايش مع الشخص مدى الحياة.



وأوضح، أن مرض السكر يمكن الشفاء منه خاصة مرض السكر من النوع الثانى، وذلك للحالات المصابة بوزن زائد أو سمنة مفرطة، ويمكن أن يتعافى من مرض السكر نهائياً فى حال تخلص من الوزن الزائد خلال الخمس سنوات الأولى من الإصابة، موضحا أن هناك بعض التجارب التى تمت للشفاء من مرض السكر من النوع الأول، وبالفعل التجربة نجحت على مريض وجارِ تجربتها على باقى المرضى، للتأكد من فعالية العلاج وبدون أى أثار جانبية، على أمل أن تكون هناك نتيجة فعالة خلال خمس سنوات.

وأكد أن العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظار المترددين يوميًا بكل محافظات الجمهورية؛ للكشف والعلاج مجانًا.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لـ "فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي"، تحت شعار "100 مليون صحة"، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقاعدة بيانات 100" مليون صحة" بارتفاع في نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

وأوضحت الوزارة، أن المبادرة تستهدف فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن الـ 40 عامًا، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها والذين يبلغ عددهم 28 مليون مواطن، بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالتوسع في الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة بالمبادرة.

وقالت الوزارة إن الخدمات المقدمة بالمبادرة تشمل الكشف عن الأمراض المزمنة «سكر، ضغط الدم، قلب»، كما تقدم خدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى لمرضى الأمراض المزمنة، وقياس مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية أيضًا للمترددين على المبادرة.