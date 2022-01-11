الثلاثاء 11 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«ضُبط بحوزته 25 كيلو بانجو».. حبس تاجر مخدرات بالمحلة 4 أيام

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بالغربية، بحبس تاجر مخدرات 4 أيام، ألقى القبض عليه بحوزته 25 كيلو بانجو في المحلة الكبرى، قبل ترويجها على عملائه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى- الأمن العام، قد تمكنت بنطاق مديرية أمن الغربية من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة المحلة الكبرى وبحوزته كمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرامًا، وسلاح أبيض، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.

الامن العام تاجر مخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإدارة العامة الاسلحة ضبط احد الأشخاص أمرت النيابة العامة حبس تاجر مخدرات المحلة الكبري

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