الإسترليني يسجل أعلى مستوى فى حوالى 23 شهرًا مقابل اليورو

سجل الجنيه الاسترليني، اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى منذ ما قبل الجائحة أمام اليورو بدعم من توقعات بأن بنك انجلترا المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الاسترليني 0.1 بالمئة أمام العملة الأوروبية إلى 83.34 بنس لليورو بحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2020 عند 83.23 بنس.

وأمام العملة الأمريكية، صعد الاسترليني 0.33 بالمئة إلى 1.3620دولار ليحوم حول أعلى مستوى له منذ الرابع من نوفمبر عندما هبط 1.5 بالمئة في ذلك اليوم بعد أن فاجأ بنك انجلترا السوق بالإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، زادت توقعات المستثمرين بأن بنك انجلترا سيرفع أسعار الفائدة الشهر القادم بعد زيادة مفاجئة بمقدار 15 نقطة أساس إلى 0.25 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.

وفي أمس يوم الإثنين، ارتفع الدولار أمام سلة من العملات اليوم الإثنين إذ دفعت بيانات التوظيف الأحدث بعض بنوك وول ستريت إلى رفع تقديراتها بشأن السرعة التي سيرفع بها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس سعره مقابل سلة من ست عملات 0.4 بالمئة ليسجل 96.15، ليظل بالقرب من أعلى مستوياته في 16 شهرا والتي لامسها في أواخر نوفمبر.

وتلقى الدولار دعما من تقرير التوظيف الصادر يوم الجمعة، إذ أشار إلى أن سوق العمل في الولايات المتحدة كانت عند أو بالقرب من الحد الأقصى للتوظيف.

وخسر الجنيه الاسترليني 0.33 بالمئة مقابل الدولار اليوم الاثنين حتى مع تراجع المخاوف من تأثير السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على الاقتصاد، وهو ما ساعده على الارتفاع إلى أعلى مستوى في عامين تقريبا مقابل اليورو.