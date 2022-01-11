الجيش اليمنى يحبط عملية تسلل لمليشيا الحوثى فى جبهة الملاحيط

تمكن الجيش اليمني في اللواء الثالث عاصفة اليوم الثلاثاء، من إحباط وصد عملية تسلل لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الملاحيط بمحافظة صعدة.

وقال قائد اللواء الثالث عاصفة اليمني اللواء محمد العجابي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - "إن المليشيا الحوثية حاولت التسلل إلى مواقع أبطال الجيش اليمني في جبل كرس الكلح بجبهة الملاحيط بمحور مران، وتمكن الجيش من التصدي لهم بكافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والعيارات النارية، مما أسفر عن إصابة ومقتل عدد منهم، فيما لاذ البقية بالفرار".

وأضاف العجابي أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت التعزيزات التي كانت تحاول الوصول إلى نقاط الاشتباك وأجبرتهم على التراجع والعودة إلى مسافات بعيدة.

وفي سياق متصل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية قامت بتنفيذ 59 عملية في مأرب وشبوة في اليمن أسفرت عن مقتل 350 إرهابيا حوثيا.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في بيان له تنفيذ 22 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد التحالف "أن الاستهدافات ضد الحوثي في مأرب دمرت 14 آلية عسكرية، وقتلت أكثر من 120 عنصرا".

وقال التحالف"، إنه نفذ 37 عملية استهداف ضد المليشيا في شبوة خلال الساعات الـ 24 الماضية"، مؤكدًا" أن الاستهدافات دمرت (25) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من ( 230) عنصرا إرهابياً".

وتأتي هذه الهجمات الجوية المكثفة، غداة إعلان محافظ شبوة عوض العولقي استعادة القوات الحكومية وألوية العمالقة سيطرتها على جميع المناطق التي سقطت بأيدي الحوثيين فى سبتمبر الماضي، وذلك بالتوازي مع أنباء عن تحقيق انتصارات ميدانية مماثلة في جنوب محافظة مأرب.