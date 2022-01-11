الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وفد نيجيري يتفقد معهد بحوث الهندسة الزراعية

الوفد النيجيري
الوفد النيجيري

زار وفد علمي نيجيري رفيع المستوي معهد بحوث الهندسة الزراعية التابع لمركز البحوث الزراعية وكان في استقباله الدكتور حازم مهاود مدير معهد بحوث الهندسة الزراعية.

وتفقد الوفد المعمل القومي لاختبار مكونات شبكات الري الحقلي التابع لمعهد بحوث الهندسة الزراعية، وشاهد أحدث الأجهزة المستخدمة في مجال اختبارات مكونات شبكات الري الحقلي.

كما تفقد نماذج مختلفة لبعض الأجهزة التي تعمل بالطاقة الشمسية والتي تم تصميمها وتصنيعها بأيدي الباحثين بالمعهد وهي رشاشة ظهرية تعمل بالطاقة الشمسية، وشاهد أيضا  مصيدة حشرات وثلاجة تبريد تعملان بالطاقة الشمسية. 

وفي نهاية الزيارة، أثنى الوفد على الجهود التي يقوم بها معهد بحوث الهندسة الزراعية في مجالات مختلفة ومنها مجال الري الحقلي.

الزراعة الوفد النيجيري يتفقد معهد الهندسة الوراثية ومكونات شبكات

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وائل لطفي

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