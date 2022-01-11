تباين الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى عدد من الدول العربية

سجلت عدد من الدول العربية، اليوم، تباينا في الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ففي الأردن ذكرت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 2930 إصابة جديدة و16 وفاة، و2220 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و85 ألفا و500 حالة، والوفيات إلى 12 ألفا و909 حالات، والشفاء إلى مليون و44 ألفا و386 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 4 ملايين و483 ألفا و475 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4 ملايين و78 ألفا و416 شخصا.

وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إنه تم تسجيل 6 وفيات و431 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و198 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة 6665 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 787 ألفا و498 حالة، كما سجلت 13 حالة وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 9 آلاف و311 حالة.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 557 إصابة جديدة و14 وفاة، فيما تماثل 387 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 223 ألفا و196 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و363 حالة، والشفاء إلى 153 ألفا و102 حالة.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل597 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 698 ووفاة 10 حالات جراء الوباء خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح المركز في بيانه أن الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في ليبيا ارتفعت إلى 393 ألفا و447 إصابة، وتعافي 380 ألفا 434 حالة، فيما توفي 5788 شخصًا جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا منذ مارس من العام الماضي.