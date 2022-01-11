البنك المركزى يحدد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 23 يناير

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الموافق 23 يناير، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اول اجتماع لها خلال 2022.

كان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه المنعقد في ديسمبر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند معدلاتها والتي بلغت 8.25% و9.25% للإيداع والإقراض على التوالي، موضحًا أن قطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية قد أسهمت بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري خلال الآونة الأخيرة.

وأعلن البنك المركزي المصري، تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين معدل شهري بلغ 0.2% في ديسمبر 2021 مقابل صفر في ذات الشهر من العام السابق، و0.5% خلال نوفمبر 2021 وسجل معدل التضخم السنوي الأساسي 6% في ديسمبر مقابل 5.8% في نوفمبر.

وترجع أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة «-8.2%»، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة «-1.4%»، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة «-1.2%»، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة «0.9%»، مجموعة الفاكهة بنسبة «0.9%»، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة «0.6%»، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة «0.7%»، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة «1.4%»، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة «0.2%»، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة «0.8%»، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة «0.5%»، مجموعة العناية الشخصية بنسبة «0.8%».

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية «6.5%» لشهر ديسمبر 2021 مقابل «6.0%»، لذات الشهر من العام السابق.

أولاً: التغيير الشهري «شهر ديسمبر 2021 مقارنة بشهر نوفمبر 2021»:

1- سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره «-1.2%»، وتأتي التغييرات نتيجة للآتي:

• انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة «-8.2%».

• انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة «-1.4%».

• انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة «-1.2%»، بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة «1.3%».

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة «0.9%».

• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة «0.9%».

• ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة «0.8%».

• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة «0.6%».

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضاً قدره «-0.1%» بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة «-0.1%».

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره «0.6%»، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة «0.7%».

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره «0.6%»، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة «1.4%»، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة «0.2%».

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره «0.4%» بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة «0.5%».

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره «0.3%» بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة «0.8%»، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة «0.6%».

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره «0.3%»، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة «0.3%».

8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره «0.1%» بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة «0.4%».

9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره «0.5%» بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة «0.5%».

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره «0.4%» بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة «0.8%»، ثانياً: التغير السنوي «شهر ديسمبر 2021 مقارنة بشهر ديسمبر 2020».