الثلاثاء 11 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نجاح زراعة 3 شرايين تاجية بالقلب تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

جراحة
جراحة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح الفريق الطبي المتميز بمجمع الإسماعيلية الطبي، في زراعة ثلاثة شرايين تاجية بالقلب لمسن عمره 62 عامًا يعاني من آلام ذبحة صدرية وأزمات قلبية متكررة.

وأوضحت، أنه تم إجراء الجراحة للمنتفع بعد إجراء قسطرة تشخيصية له، والتي أكدت أنه يعانى من قصور شديد في الشرايين الرئيسية للقلب، وعليه تم زراعة الشرايين الثلاث بنجاح، وحالته الصحية جيدة الآن.

وتابعت الهيئة في بيان، أنه تخطت تكلفة العملية في القطاع الخاص 150 ألف جنيه، وتم إجرائها للمريض تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بنسبة مساهمة لاتتعدى 300 جنيه فقط.

وأوضحت، أنه تم إجراء الجراحة الدقيقة على يد فريق طبي من أمهر جراحي القلب ضم كل من: «الدكتور سيد فياض رئيس قسم القلب واستشارى جراحة القلب والصدر، والدكتور أحمد خليفة استشاري جراحة القلب، والدكتور محمد عبد الفتاح استشاري جراحة القلب والصدر، والدكتور أحمد الوردي أخصائي جراحه القلب والصدر، والدكتور بيير ظريف استشاري التخدير».

وأوضحت أنه ضم الفريق المتميز فنيين وتمريض، منهم: «أحمد محمد علي فني ماكينة القلب، أميرة أحمد إبراهيم تمريض، حسناء حسن محمود تمريض، رؤى محمود أحمد تمريض، ميلاد رفعت سمير تمريض».

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، قد أعلنت عن نجاح أول جراحة ميكروسكوبية لإصلاح عيب خلقي بالجفن لطفلة كان يحجب الرؤية لديها ويؤثر على شكل الوجه، بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى تمكن الفريق الطبي المتميز بقسم الرمد بمجمع الإسماعيلية الطبي من إصلاح عيب خلقي بالجفن لطفلة تعاني من ارتخاء بالجفن، حيث تم فصل طبقات الجفن واستئصال جزء من العضلة الرافعة للجفن بهدف تقويتها باستخدام الميكروسكوب الجراحي.

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