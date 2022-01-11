الثلاثاء 11 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السبكي»: إقبال من المواطنين على التسجيل ضمن منظومة التأمين الصحي بأسوان

احمد السبكي رئيس
احمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على التسجيل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان.

وأوضح السبكي، في تصريحات لـ«الدستور»، أنه تم تسجيل ما يقرب من 280 ألف ملف عائلي حتى الآن، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم جميع الخدمات الطبية والصحية لمنتفعي المنظومة بمحافظة أسوان في جميع الوحدات الصحية التي يتم تجديدها حتى تصبح على أعلى مستوى في تقديم الخدمات.

جدير بالذكر، أنه تشمل المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل 6 محافظات، وهم «الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء»، والتي انطلقت بهما المنظومة في 16 فبراير من العام الجاري، ومحافظة «بورسعيد»، والتي انطلقت بها المنظومة في يوليو 2019، إضافة إلى محافظتي «السويس، أسوان»، والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال 2022. 

وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح أول 4 عمليات استئصال انزلاق غضروفي مع توسيع القناة العصبية باستخدام الميكروسكوب الجراحي، بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وأشارت، إلى أنه نجح الفريق الطبي المتميز بقسم جراحة المخ والأعصاب بالمجمع في علاج أربعة مرضى كانوا يعانون من آلام مزمنة بالظهر مع ضيق في القناة العصبية القطنية الشوكية، باستخدام الميكروسكوب الجراحي، والذي يعد من أحدث التقنيات العلاجية المستخدمة في علاج هذه الأمراض وفق الممارسات الطبية العالمية.

وتابعت، أنه رغم تكلفة إجراء العملية الواحدة لمثل هذا النوع من العمليات في القطاع الخاص تتخطى 40 ألف جنيه، إلا أنه تم إجراؤها بتكلفة 300 جنيه فقط كنسبة مساهمة في العملية الواحدة يسددها كل مريض، حيث أنهم من المنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بعدالة وكرامة وجودة عالمية.

هيئة الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل

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وائل لطفي

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