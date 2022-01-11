الثلاثاء 11 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة اللبنانية» تسجل 6665 إصابة جديدة و13 وفاة بكورونا

كورونا فى لبنان
كورونا فى لبنان

أعلنت ​​وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 6665 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 فبراير الماضى، إلى 787498 حالة.

وأضافت الصحة اللبنانية فى البيان اليومى حول الحالة الوبائية فى لبنان أنه تم تسجيل 6441 إصابة بين المقيمين و224 حالة بين الوافدين.

وأشارت الصحة اللبنانية إلى أنه تم تسجيل 13 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9311.

وأوضحت الصحة اللبنانية أن عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 725، من بينها 364 في العناية المركزة، مشيرة إلى أن عدد الفحوصات المخبرية ليوم أمس هو 33811، منها 4439 في المعابر.

وقبل يومين، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، النائب السابق وليد جنبلاط، إنه خلال فترة انتشار جائحة كورونا فإن أهم شيء هو الوقاية، كما أن التلقيح فوق كل اعتبار.

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