الثلاثاء 11 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن حالة مصابي حادث طريق «قنا - سفاجا»

مصابي حادث طريق «قنا
مصابي حادث طريق «قنا

استعلمت جهات التحقيق بقنا عن الحالة الصحية لشخصين أصيبوا في انقلاب سيارة نقل محملة بالفحم عند الكيلو 45 بطريق "قنا - سفاجا".

وطالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث، ومدي إمكانية الاستماع إلي أقوال المصابين

البداية كانت بورود إخطار من  مدير أمن قنا، يفيد إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق "قنا - سفاجا" وانتقال قوة من الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الاتربي، مدير الحماية المدينة، ورفع السيارة من الطريق للسيولة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفي.

انقلاب سيارة الحماية المدنية الأجهزة الأمنية السيطرة علي حريق نجع حمادي نشوب حريق الإستعلام عن الحالة الصحية

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الاستعلام عن حالة مصابي حادث طريق «قنا - سفاجا»

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