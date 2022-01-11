ضبط مختل عقليًا يعتدى بالحجارة على المواطنين فى طنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم، من ضبط شخص مختل عقليا عقب تداول صور وفيديوهات له على مواقع التواصل الاجتماعي، لسيره دون ملابس وقضاء حاجته بالشارع أمام المارة، وتعديه على سيدة بالضرب على رأسها وإصابتها بجروح في الرأس، بشوارع طنطا، ما أدى إلى إجراء جراحة لها، وخياطة 6 غرز بطوارئ مستشفى طنطا الجامعي.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء ياسر عبدالحميد مدير إدارة البحث الجنائي، بتمكن ضباط قسم ثان طنطا، برئاسة الرائد محمود عبدالجواد رئيس مباحث قسم ثان طنطا، من ضبط أحد الأشخاص، غير معروفة هويته، لسيره بشوارع مدينة طنطا وتعديه على المارة بالضرب، كان آخرها تعديه بالضرب على إحدى السيدات أثناء سيرها بالشارع، بواسطة يد «مقشة» مما أدى إلى إصابتها بجروح في الرأس، وقيام المذكور بخلع ملابسه في الطريق العام، وتنقله بين عدة شوارع بمدينة طنطا، ومبيته بالشوارع ويرجح معاناته من أمراض نفسية وعقلية.

وبتقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبطه، وتبين أنه مهتز نفسيا ويهذي بكلمات غير مفهومة حال سيره بشوارع الغربية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بحجز المتهم.