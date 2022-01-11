الثلاثاء 11 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مختل عقليًا يعتدى بالحجارة على المواطنين فى طنطا

ضبط مختل عقليا يعتدي
ضبط مختل عقليا يعتدي بالحجارة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم، من ضبط شخص مختل عقليا عقب تداول صور وفيديوهات له على مواقع التواصل الاجتماعي، لسيره دون ملابس وقضاء حاجته بالشارع أمام المارة، وتعديه على سيدة بالضرب على رأسها وإصابتها بجروح في الرأس، بشوارع طنطا، ما أدى إلى إجراء جراحة لها، وخياطة 6 غرز بطوارئ مستشفى طنطا الجامعي.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من  اللواء ياسر عبدالحميد مدير إدارة البحث الجنائي، بتمكن ضباط قسم ثان طنطا، برئاسة الرائد محمود عبدالجواد رئيس مباحث قسم ثان طنطا، من ضبط أحد الأشخاص، غير معروفة هويته، لسيره بشوارع مدينة طنطا وتعديه على المارة بالضرب، كان آخرها تعديه بالضرب على إحدى السيدات أثناء سيرها بالشارع، بواسطة يد «مقشة» مما أدى إلى إصابتها بجروح في الرأس، وقيام المذكور بخلع ملابسه في الطريق العام، وتنقله بين عدة شوارع بمدينة طنطا، ومبيته بالشوارع ويرجح معاناته من أمراض نفسية وعقلية.

وبتقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبطه، وتبين أنه مهتز نفسيا ويهذي بكلمات غير مفهومة حال سيره بشوارع الغربية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بحجز المتهم.

مواقع التواصل الأجهزة الأمنية مستشفى طنطا الجامعي مختل عقليا مهتز نفسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل الإبراشي.. وداعًا يا صديق المصريين

الأكثر قراءة

وفاة القس مكارى يونان راعى الكنيسة المرقسية الكبرى

الرئيس السيسى يستقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس بشرم الشيخ

صلاح وتريزيجيه يقودان هجوم مصر أمام نيجيريا فى بطولة الأمم الإفريقية

زلزال بقوة 6.3 ريختر يشعر به سكان القاهرة

الرئيس السيسى: رصدنا 100 مليار جنيه لمواجهة جائحة كورونا

تأجيل الحكم فى قضية مقتل رجل أعمال وسرقة خزينته لـ2 فبراير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

قبل أن نتحول إلى فريسة للسوشيال ميديا!

مؤمن المحمدي

شيوعيين

محمود خليل

ملك «عربيد» وشعب ينافق «السماء»

سعيد المصرى

مخاطر تجريم الانتحار

القس. رفعت فكرى

بهجة العيد فى بورسعيد!!

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

صور

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

موقع عبرى يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال قاسم سليمانى

تقرير: الفحوص تؤكد إصابة وزير خارجية إسرائيل بكورونا

إصابة جنرالين كبيرين و5 آلاف مجند في جيش الاحتلال بكورونا