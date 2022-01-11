أبرزهم الحضرة ووائل الفشني.. تعرف على نجوم حفلات الساقية في يناير

تستعد نجمة برنامج ذا فويس الفنانة رانا عتيق لتقديم حفلاً غنائياً لأول مرة بالساقية الخميس، 20 يناير فى السابعة والنصف مساءً بقاعة الحكمة، ومن المقرر أن تقدم رانا باقة من أجمل أغانيها منها "الناس نوعين، مشاعر متغيرة" التى تم طرحهم مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعى.

السبت 22 يناير

حفل وائل الفشنى:

تستعد ساقية عبد المنعم الصاوى مجدداً لاستقبال صاحب الصوت العذب الفريد من نوعه "وائل الفشنى" السبت 22 يناير بمسرح قاعة النهر فى السابعة والنصف مساءً.

وائل الفشنى هو حفيد الشيخ طه الفشنى يرحمه الله وقد تربى على صوته وفى منزله منذ أن كان صغيراً، درس وائل فى إيطاليا حيث بدأ الغناء منذ 20 عاماُ.

قدمه الفنان على الحجار كثيراً فى حفلاته بسبب إعجابه الشديد بصوته المميز القوى، ودائماً ما يشير وائل إلى أهمية هذا الدعم الذى أثر فى مشواره الفنى.

تعاون وائل مع الفنان "فتحى سلامة" وقدما عدداً من الأعمال الناجحة، بدأ المشوار الفعلي لوائل بعد أن عرض عليه غناء تتر مسلسل واحة الغروب الذي حقق نجاحاً كبيراً فاق كل التوقعات، وأثنى الجميع على طريقة أداء وائل المميزة.

الأحد 23 يناير

حفل مسعد نور:

يستعد الفنان مسعد نور لتقديم حفل موسيقى عربية بصحبة فرقته الموسيقية الأحد 23 يناير فى السابعة والنصف مساءً بقاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة من أجمل أغانى الزمن الجميل لكبار المطربين.

الأربعاء 26 يناير

حفل كردان:

تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوى حفلاً غنائياً لفرقة "كردان" على مسرح النهر، وذلك يوم الأربعاء 26 يناير في السادسة والنصف مساءً.

بقيادة الفنان وعازف العود والملحن علي المنسي وتقدم الفرقة مزيجاً من كل أنواع الموسيقى، خاصةً الشرقية مع

تقديم أغاني منوعة من فترة الثمانينات والتسعينات بمشاركة مجموعة موهوبة من المطربين



الخميس 27 يناير

حفل على الهلباوى:



يحيى المبتهل على الهلباوى حفلاً جديداً على مسرح قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوى الخميس 27 يناير فى السابعة مساءً.

ويغنى الهلباوى فى الحفل مجموعة مميزة من الأغاني، إضافة إلى الابتهالات ومنها قل للمليحة ودوم مرسال لحبيبتى.

الجمعة 28 يناير

حفل الحضرة:

تستعد فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى لتقديم وصلة غنائية بروح صوفية من مدائح التراث، الجمعة 28 يناير بقاعة النهر في السابعة والنصف مساءً وتقدم الفرقة مجموعة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الصوفية وموشحات وقصائد لكبار المشايخ والمنشدين.

تعد "الحضرة" من أهم الفرق الغنائية التي تهتم بنشر تراث الحضارات الصوفية وذلك للحفاظ على مكونات التراث الدينى الشعبى المصرى.

تضم الفرقة مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الديني والابتهالات والذكر والمديح في حب الله ومدح النبى (ص).