«نقدر نساعدكم إزاى».. مديرة «شيزلونج» تكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسى

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي منصة شيزلونج للصحة النفسية خلال تفقده عددًا من المشروعات الشبابية واليدوية في منتدى شباب العالم.

وقالت منة فاروق المدير التنفيذي بمنصة "شيزلونج" في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "نحن منصة متخصصة في الصحة النفسية وهي أول عيادة إلكترونية للصحة النفسية عبر الإنترنت، وتعد استثمارًا جديدًا لتوسيع خدماتها وتوفيرها لكل المستخدمين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى الجاليات العربية بكل دول العالم، ومنها خدمات حديثة تركز على الصحة النفسية بما في ذلك العلاج عن بعد عبر الرسائل النصية وبرامج التأمين الصحي للشركات.

وأضافت لـ"الدستور": «لدينا أكثر من 350 طبيبًا متخصصًا في الصحة النفسية، ولأن العلاج النفسي تكاليفه عالية لكنه بأسعار متاحة لكل الناس».

وعن لقاء الرئيس السيسي لهم، قالت: «سأل عن المنصة، وقالوا نقدر نساعد إزاى والدولة تقدمها وبالطبع أصبح لدينا أطباء لذوى الاحتياجات الخاصة وقولنا له إننا نحتاج لتوعية الناس بأن العلاج النفسي ليس وصمة عار وأن زيارة الطبيب النفسي أمر طبيعي لمن يشعر بأى أزمة نفسية وقال لنا هندرس الموضوع».

وتنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022. ويُعد منتدى شباب العالم منصة دولية لجميع الشباب المؤثرين داخل مجتمعاتهم والمؤمنين بقدرتهم على التغيير للأفضل، وقد أعلنت إدارة المنتدى عن بدء وصول الوفود المشاركة في المنتدى الجمعة 7 يناير الجاري إلى مدينة السلام شرم الشيخ، حيث يمثل الشباب المشاركون الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم.

وكانت إدارة المنتدى قد تلقت أكثر من 500 ألف طلب تسجيل من شباب العالم للحضور والمشاركة في المنتدى من مختلف القارات بالترتيب الآتي؛ إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.

كما أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن مجموعة من المعايير لاختيار الشخصيات المؤثرة والشباب الواعد من جميع أنحاء العالم، التي تتضمن اختيار القيادات الشابة ممن يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية التي تتعلق بالموضوعات التي يناقشها المنتدى، وكذلك الشباب من أصحاب الطموح والشغف الحقيقي لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغد أفضل.

كما تقدم إدارة منتدى شباب العالم مجموعة متنوعة من الخيارات التي تسمح للشباب بالمشاركة في الفعاليات كعضو فريق، أو مشارك بنموذج المحاكاة، أو مشارك بورشة عمل، وغيرها الكثير اعتمادًا على موضوع الحدث. وتخصص إدارة المنتدى فريق لفحص طلبات المشاركة، ويشمل ذلك مراجعة بعض المستندات مثل السيرة الذاتية، أو أسباب الرغبة في الحضور، أو الفيديوهات والأوراق البحثية التي يقدمها الراغبون في القيام بدور المتحدثين.

وبالإضافة لذلك، تحرص إدارة المنتدى على إتاحة الفرصة أمام الشباب من مختلف دول العالم بما يضمن التمثيل العادل، ليشمل مُختلف الجنسيات والتخصصات العلمية، فضلًا عن إعطاء الفرصة المتساوية للشباب من الجنسين، بالإضافة إلى دعوة الشباب من ذوي القدرات الخاصة، وكذلك المتفوقون علميًا وأصحاب التجارب الإنسانية المٌلهمة.

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.