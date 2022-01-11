حبس سيدة نشرت صورًا عارية لربة منزل فى حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس سيدة، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة نشر صور خادشة للحياء ورقم هاتف محمول خاص بربة منزل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للانتقام منها ظنا بوجود علاقة بينها وبين زوجها.

وكانت ربة منزل تدعي "نورهان.ح"، 29 سنة، تقدمت ببلاغ لقسم شرطة حلوان، لتضررها من المدعوة "بسنت.م"، 30 سنة، ومقيمة بمدينة 15 مايو، بسبب قيامها بنشر صور خادشة لها ورقم هاتفها المحمول على موقع التواصل الاجتماعي وتدعو الرجال راغبي المتعة الحرام بالاتصال بها، بغرض التشهير.

وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من بلاغ، وبتقنين الإجراءات خرجت مأمورية وأمكن ضبط المتهمة.

وبمواجهتها بما أسفر عنه التحريات اعترفت بارتكاب الواقعة وبررت فعلتها باكتشاف أن الضحية علي علاقة غير شرعية بزوجها، فقامت بنشر صورها للانتقام منها.