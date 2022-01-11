تجديد حبس عامل بمعهد دينى تحرش بطفلة خلال الامتحانات فى الدقهلية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة طلخا، اليوم الثلاثاء، حبس عامل بمعهد أزهري، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتحرش بطفلة.

كانت سيدة، مقيمة بقرية كفر العرب دائرة المركز قدمت بلاغا تتهم عاملًا بمعهد كفر العرب الابتدائي الأزهري بالتحرش بنجلتها.

وقالت "فيفي.م.ي"، 48 عامًا، إن نجلتها البالغة من العمر 9 أعوام والمقيدة بالصف الرابع الابتدائي وتدعى "ريحان" أخبرتها بقيام "رفيق.ا.غ" 58 عامًا، عامل بالمعهد بالتحرش بها بملامسة مواطن عفتها واحتضانها وتقبيلها أثناء تواجدها بالمعهد لأداء امتحان اللغة الإنجليزية والرياضيات.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أنكر ارتكابه للواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.