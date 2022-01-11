جيهان جادو: مصر من أفضل الدول التي استطاعت إدارة أزمة كورونا

أكدت جيهان جادو، عضو مجلس الحي فرساي بفرنسا عضو لجنة العلاقات الخارجية بالقومي للمرأة رئيس الرابطة الدولية للإبداع والثقافي، أن مصر من أفضل دول العالم التي استطاعت إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا بشكل لم تستطع دول العالم أجمع إدارته، والبرهان على ذلك التزام جمهورية مصر العربية أمام العالم بإقامة منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة وفق ظروف وإجراءات احترازية مشددة للحفاظ على ضيوفها من جميع أنحاء العالم.

وأضافت “جادو” في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن مصر بلد عريق منفتح جدا على دول العالم تستضيف شباب من كل الجنسيات على أرضها؛ لتبعث رسالة حب وتقدير للعالم أجمع من خلال اهتمامها بالشباب.

وأشارت إلى أن مصر استطاعت تنظيم منتدى على أعلى مستوى وأيضا جعلت من منتدى شباب العالم دعوة للجميع بزيارتها ليروا كل ما هو جديد من مشاريع وفن وثقافة وأيضا قطاع صحي وتأمين، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية دون التقييد على المواطنين، واتخاذ اجراءات الإغلاق التي كادت أن تكبد جميع الدول خسائر فادحة.