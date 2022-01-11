الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

وفاة القس مكارى يونان راعى الكنيسة المرقسية الكبرى

القس مكاري يونان
القس مكاري يونان

 نعى الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، القس مكاري يونان، راعي الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية بالقاهرة.. وقال، في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منذ قليل: «نودع لحضن القديسين نفس أبونا القس مكاري يونان، الرب ينيح نفسه، ويعزي أسرته وكل أحبائه». 

وكان قد دخل القس مكاري يونان إلى العناية المركزة منذ أيام جراء الإصابة بفيروس كورونا، هو وزوجته تاسوني «سونة»، التي رحلت هى الأخرى منذ أيام قليلة جراء الإصابة أيضا. 

واشتهر القس مكاري يونان بأنه من أبرز الأسماء التي لها موهبة إخراج الشياطين في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكذلك أحد الأسماء الداعية للوحدة بين الكنائس.

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