«حواس»: مردود منتدى الشباب على السياحة يفوق افتتاح طريق الكباش وموكب المومياوات

أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، أهمية تنظيم واستضافة مصر النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمشاركة عدد ضخم من الشباب من 150 دولة، والذي يعد أكبر دعاية وترويج للسياحة في مصر، متوقعًا أن يتجاوز مردوده الإيجابي على السياحة ما حدث أثناء افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر وموكب المومياوات.

وأضاف حواس، في تصريح لـ"الدستور"، أن عقد المنتدى في هذا التوقيت يعطي رسالة للعالم أجمع بأن مصر دولة قوية وقادرة على تنظيم فعاليات دولية كبرى على أعلى مستوى من التنظيم والكفاءة، فضلًا عن أهميته في فتح مجال تبادل الرؤى بين شباب مصر وشباب العالم حول شكل ومستقبل الحياة بعد كورونا، بما يسهم في الخروج بتوصيات مبتكرة وطموحة لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه العالم.

وأشار «حواس» إلى أن اهتمام القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأهيل الشباب لم يعد قاصرًا على المصريين فحسب وإنما امتد أيضًا للشباب حول العالم، من خلال إطلاق مبادرات دولية وملتقيات ومنتديات عالمية، بهدف تخريج جيل جديد من سفراء مصر بالخارج من المدرسة المصرية.

ويعقد منتدى شباب العالم في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتضم أجندة النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا، التي أثرت على حياة الملايين في مختلف أنحاء العالم، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى (السلام والإبداع والتنمية).

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وتركز على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.

ويعد منتدى شباب العالم حدثا سنويا عالميا يقام في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ في أعوام 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.