سيارة مسرعة تدهس طفلا أثناء عبوره الطريق بساقية مكي في الجيزة

أصيب طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، بكدمات وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر صدمه من سيارة مسرعة، خلال محاولة عبوره الطريق بمنطقة ساقية مكي المنيب بدائرة قسم شرطة الجيزة.

كان ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، قد تلقوا إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طفل يدعى "ف. ك.ن" 9 سنوات، مصاب بكسور وكدمات وإدعاء حادث سير.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء محاولة الطفل عبور الطريق صدمته سيارة مسرعة، مما تسبب في إصابته وحالته الصحية مستقرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وما تزال التحقيقات مستمرة.