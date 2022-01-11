الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الخميس.. محاكمة المتهم بقتل صديقه المهندس في الدقهلية

مهندس المنصورة
مهندس المنصورة

أجلت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل المهندس أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني، والمعروف إعلاميا بقضية «مهندس الدقهلية»، الذي قتله صديقه عمدًا ‏مع سبق الإصرار والترصد، إلى جلسة الخميس المقبل؛ للمرافعة.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم ‏قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية ‏وعقد عزمًا قاطعًا على قتله لما فاض به صدره من غيظ ونفسًا تبرأت منها معاني الإنسانية ‏وصون الحقوق وقلبًا بزغ عنه بغضائه، فاستدرج المجني عليه موهما إياه بسداد المستحقات ‏المالية له إلى المكان المرموق سلفًا مستترًا بستار الليل. 

وأضاف قرار الإحالة ما إن وضعه بموضعه ومن خلفه مياه ‏النيل الغائرة، فدفعة بكلتا يديه ملقيًا بحمل جسده إلى الماء بقصد إزهاق روحه محدثًا به الإصابات ‏الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية فأنهى مقدروه من الأنفاس.

وكان قى مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طلخا ببلاغ أسرة المهندس أحمد عاطف المعيد بكلية الهندسة باختفائه في ظروف غامضة، وأكدت أسرته في البلاغ أن نجلهم خرج من منزل الزوجية لتصفية بعض الحسابات والحصول على أموال من أحد أصدقائه قبل ولادة الزوجة لتدبير مصاريف الولادة والمستشفى، وأنه اتصل بها قبل اختفائه بنصف ساعة وأخبرها بأنه في طريق العودة ولكن السيارة تعطلت وبعدها اتصلت به لم يرد واختفى.

محكمة جنايات المنصورة المهندس أحمد عاطف الشربيني قضية مهندس الدقهلية مع سبق الإصرار والترصد أمر الإحالة

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وائل لطفي

وائل الإبراشي.. وداعًا يا صديق المصريين

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