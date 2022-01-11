الثلاثاء 11 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

شاب أوغندى يروى لـ«الدستور» تفاصيل مشاركته فى منتدى شباب العالم

شباب افريقيا مع محررة
شباب افريقيا مع محررة الدستور

أعرب شاب أوغندي، يدعى «بيكام»، عن سعادته بالمشاركة في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ (10- 13 يناير 2022).

وقال «بيكام»، لـ«الدستور»، إنه يشارك في منتدى شباب العالم للمرة الأولى رفقة زوجته، مشيداً بـ«التنظيم الرائع وحسن الاستقبال والضيافة».

كما أشاد بحُسن التنظيم في ظل انتشار جائحة كورونا، لافتاً إلى التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتبعة.

وبينما قال «بيكام» إن زيارته إلى مصر هي الأولى، كشف عن عزمه العودة مجدداً وزيارة المعالم الأثرية الجميلة التي تزخر بها البلاد.

وتابع أنه وصل إلى مصر يوم 7 يناير الجاري، ويعتزم حضور جميع فعاليات منتدى شباب العالم قبل المغادرة إلى بلاده في 15 يناير.

وتقام فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022. 

السيسي مصر الدستور الرئيس شخصية زيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل الإبراشي.. وداعًا يا صديق المصريين

الأكثر قراءة

وفاة القس مكارى يونان راعى الكنيسة المرقسية الكبرى

«التغيرات المناخية» فى «منتدى الشباب».. خطوة على طريق «العالم الأخضر»

الرئيس السيسى: الإنسان هو المخلوق الوحيد الذى يستطيع أن يدمر ويهدم

زلزال بقوة 6.3 ريختر يشعر به سكان القاهرة

ضبط 745 محلًا مخالفًا لـ«تدابير كورونا»

تحليل دبلوماسى أمريكى يدعو إلى التصدى لنفوذ بكين فى «عام النمر الصينى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

قبل أن نتحول إلى فريسة للسوشيال ميديا!

مؤمن المحمدي

شيوعيين

محمود خليل

ملك «عربيد» وشعب ينافق «السماء»

سعيد المصرى

مخاطر تجريم الانتحار

القس. رفعت فكرى

بهجة العيد فى بورسعيد!!

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

صور

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

موقع عبرى يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال قاسم سليمانى

تقرير: الفحوص تؤكد إصابة وزير خارجية إسرائيل بكورونا

إصابة جنرالين كبيرين و5 آلاف مجند في جيش الاحتلال بكورونا