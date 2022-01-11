شاب أوغندى يروى لـ«الدستور» تفاصيل مشاركته فى منتدى شباب العالم

أعرب شاب أوغندي، يدعى «بيكام»، عن سعادته بالمشاركة في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ (10- 13 يناير 2022).

وقال «بيكام»، لـ«الدستور»، إنه يشارك في منتدى شباب العالم للمرة الأولى رفقة زوجته، مشيداً بـ«التنظيم الرائع وحسن الاستقبال والضيافة».

كما أشاد بحُسن التنظيم في ظل انتشار جائحة كورونا، لافتاً إلى التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتبعة.

وبينما قال «بيكام» إن زيارته إلى مصر هي الأولى، كشف عن عزمه العودة مجدداً وزيارة المعالم الأثرية الجميلة التي تزخر بها البلاد.

وتابع أنه وصل إلى مصر يوم 7 يناير الجاري، ويعتزم حضور جميع فعاليات منتدى شباب العالم قبل المغادرة إلى بلاده في 15 يناير.

وتقام فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.