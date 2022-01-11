جون كيرى يشكر الرئيس السيسى ويوجه رسالة للشباب

أعرب جون كيري، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشئون المناخ ووزير الخارجية الأمريكية الأسبق، عن سعادته للمشاركة في منتدى شباب العالم المُقام حاليًا في مدينة شرم الشيخ.

وشكر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، شكره الخاص للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بقضية المناخ والتزام الحكومة المصرية برعاية الدورة القادمة من مؤتمر الأطراف السابع والعشرين العالمي التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها "كيري" عبر الفيديو كونفرانس، متحدثًا في الجلسة النقاشية "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية".

وقال كيري: "يسعدني أن أكون قادرًا على مساعدة مصر في مجال الاهتمام البالغ بقضية المناخ، واستعدادها لإشراك الشباب في جميع أنحاء العالم لإنجاز المهمة، لذا أعتقد أن مشاركة الشباب في هذا أمر بالغ الأهمية".

وتابع: "أود أن أقدم احترامي لوزير الخارجية سامح شكري، الصديق الحميم منذ سنوات عندما كنت وزيرًا للخارجية، وأشكر وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد التي كانت شريكًا وثيقًا أثناء مؤتمر جلاسكو في بريطانيا. والآن نحن مطالبون بالاضطلاع بدور قيادي عظيم ونحن نمضي قدمًا نحو قمة المناخ بشرم الشيخ".

ولفت إلى أهمية الدور الذي يلعبه الشباب في قضية التغير المناخي، مشيرًا إلى تفهمه لمدى الإحباط الذي يشعرون به نتيجةً لتهميشهم، وأضاف بأن العلماء يطالبون باتخاذ قرارات حاسمة خلال الحقبة القادمة لتجنب كوراث التغيرات المناخية.

وتابع:"التحدي الأكبر الذي نواجهه جميعًا حاليًا يحتّم على الحكومات التحرك معًا وهذا لم يحدث حتى الآن، وأكد على أنه من الضروري الاستفادة من الفرص الاقتصادية، وهو الأمر الذي يجعله متطلعًا للعمل مع الرئيس السيسي ومع الضيوف للقيام بكل ما يلزم في هذا الصدد".



منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي، يُنظم بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.