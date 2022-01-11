وكالة «شينخوا» الصينية تشيد بمنتدى شباب العالم: فرصة عظيمة لتبادل الخبرات

أشادت وكالة "شينخوا" الصينية بإطلاق مصر النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم (WYF) التي تعقد تحت شعار "العودة معا" بمدينة شرم الشيخ، مسلطة الضوء على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حتمية الحوار وأهمية إدارة الاختلاف، خلال فعاليات الحدث.

وأبرزت الوكالة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، تأكيد الرئيس السيسي بأن المنتدى أصبح منصة لتبادل الحوار والتواصل بين الشباب، وأداة لتبادل الرؤى بين كل العالم.

ونقلت عن الرئيس السيسي قوله "لا سبيل للتغلب على الأزمات الحالية وتحديات البقاء إلا من خلال إنهاء النزاعات وإدارة الخلافات وتعزيز العمل المشترك من أجل الإنسانية".

وأشارت الوكالة الصينية إلى كلمة أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة التي ألقاها في خطاب مسجل بالفيديو، بشأن أزمة الصحة العقلية الناجمة عن جائحة كورونا، وتأكيده بأن "الأزمة بالرغم أنها أثرت بشكل كبير على الشباب، لكنهم سيتمكنون من التغلب على هذه التجربة بنجاح".

ونوهت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أشار أيضا إلى أن "الشباب قدموا أفكارًا وحلولًا تساعد المجتمعات المحلية على إعادة البناء والخروج من الوباء في حالة أقوى".

كما أبرزت الوكالة إشادة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس- في كلمة مسجلة بالفيديو- بمنتدى شباب العالم، حيث وصفه بأنه "فرصة عظيمة للشباب لتبادل الخبرات وخلق مستقبل أفضل وتحسين الصحة".

وأضاف أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما يشكلون معظم سكان العالم، مضيفًا أن المستقبل في أيدي الشباب.

وتابعت الوكالة أن المنتدى الذي تم افتتاحه لأول مرة في عام 2017 ، هو عبارة عن منصة بناها الشباب الواعد ويرسل رسالة سلام وازدهار ووئام وتقدم إلى العالم بأسره.

وذكرت أن أجندة المنتدى تتضمن جلسات نقاشية عن عدة قضايا حيوية منها آثار فيروس كورونا، وتغير المناخ والضمان الاجتماعي وحقوق الإنسان وريادة الأعمال والتكنولوجيا وشبكات الجيل الخامس والتحول الرقمي والتعلم عن بعد، فضلًا عن قضايا البيئة ومستقبل الطاقة.