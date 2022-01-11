العبسي: وضع «تمكين المرأة» بأجندة منتدى الشباب يؤكد إيمان الرئيس بمهاراتها

قالت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إن انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم نتجت عن انعكاس حقيقي لرغبة القيادة السياسية في استكمال عقد مثل هذه المنتديات الهامة التي تؤكد على ضرورة التواصل بين أهم شريحة داخل أي مجتمع وهي الشباب، وفتح قنوات اتصالية جديدة معهم باعتبارهم الفئة التي تعد أساس البناء داخل المجتمع وعامل أساسي من عوامل الاستقرار الاجتماعي.

وأكدت العبسي، في بيان لها، أن أجندة المنتدى هذا العام مختلفة لتتواكب مع التغيرات التي طرأت ليس فقط على مصر بل على العالم أجمع، لتكون جائحة كورونا ومستجداتها وما تغير على واقع المجتمعات بسببها ومستقبل الرعاية الصحية وتداعياتها السلوكية والنفسية على أولوية أجندة المنتدى وجلسات الورش التحضيرية، فضلا عن استعراض مبادرة "حياة كريمة" باعتبارها التجربة المصرية لتنمية الإنسان، وشرح الجهود التي تم بذلها من أجل إنجاح هذا المشروع الذي يعد من أضخم المشروعات على مستوى العالم الذي يهتم بتحسين مستوى جودة معيشة المواطن.

وتابعت: "منتدى شباب العالم تستهدف فعالياته عرض القضايا التي تمثل تحديات امام دول العالم وتشغل حيز من الرأي العام، أهمها قضية التغيرات المناخية وسبل مواجهتها، وكذلك قضية مستقبل الطاقة واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، واستعراض ما تم من حركة بناء في سيناء والتحديات التي تسعى الدولة المصرية لحلها ووضع حلول جذرية لها".

وثمنت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، وضع أجندة خاصة للمرأة واستكمال مناقشة استراتيجية تمكينها داخل المجتمع المصري ضمن فعاليات الورش التحضيرية للمنتدى، ما يؤكد إيمان وثقة القيادة السياسية تحت رعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدرة المرأة على تغيير الواقع وجهودها المستمرة في المشاركة في عملية التنمية والتطوير وبناء الوطن.