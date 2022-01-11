الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

قصائد وأشعار تراثية في حفل «وصال» ببيت السناري

بيت السناري
بيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية حفلًا شعريًا وتراثيًا مفتوحًا للجمهور، تحت عنوان: "وصال" للفنان محمد المنفلوطي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 12 يناير في تمام السابعة مساءً، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

يقدم الفنان محمد المنفلوطي مجموعة من المدائح والقصائد والأشعار التراثية. وجدير بالذكر أن المنفلوطي يتميز بصوت أخاذ قوي، وأسلوب مميز في الإلقاء بمصاحبة الموسيقى، وقد شارك في العديد من الاحتفالات، وقدَّم عدد من الأغاني في البرنامج الإذاعي "حلي ودنك".

يأتي الحفل في إطار الحرص على نشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الشابة، وكذلك الاهتمام بإحياء مظاهر التراث، وتسليط الضوء على الشعر الغنائي.

تركز الورشة على التعريف بتاريخ الزخارف من خلال تعلم طريقة رسم الزخارف النباتية، والقياسات الهندسية اللازمة لإعداد الزخارف المميزة، وكذلك القواعد المستخدمة من موازنة وتناظر وتناسب وتشعب وتكرار وغيرها.

يُحاضر في الورشة مجدي الشحات؛ مدرس الزخارف الأثرية بكلية الآثار بجامعتي الفيوم والقاهرة، ومدرس الزخرفة الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية، واستشاري الأعمال النحاسية في مشروع "صنايعية مصر" القومي.

تهدف الورشة إلى إلقاء الضوء على فن الزخرفة الذي رافق الإنسان منذ القدم، وازدهر في كافة العصور، وعكس أشكال ونُظُم الحياة والمعيشة والعادات والتقاليد. تستغرق الورشة يومًا واحدًا، وتستهدف الشباب من سن 16 سنه فيما فوق. 

بيت السناري

يعد بيت السناري أحد مقرات مكتبة الإسكندرية، حيث تم تسليم منزل السناري للمكتبة التي بدأت في تجهيزه بهدف تحويله إلى منفذ ثقافي هام بحي السيدة زينب لنشر الوعي الثقافي والفني والعلمي في المناطق المحيطة به، ولتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة العامة؛ وذلك عن طريق إقامة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية مثل المعارض والندوات والمنتديات وورش العمل والعروض المسرحية. كما تعقد به أيضًا حلقات نقاشية علمية حول مستقبل العلوم والمعرفة على عدة مستويات.

مكتبة الاسكندرية حفل ا شعري ا بيت السناري الأثري وصال المدائح والقصائد

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