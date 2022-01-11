الثلاثاء 11 يناير 2022
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مصر

رئيس الوزراء: «المناخ» يقتل 300 ألف شخص سنويًا فى أنحاء العالم

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال جلسة نقاشية بمنتدي شباب العالم بعنوان “الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية"، اليوم الثلاثاء، خطة مصر في مواجهة التغيرات المناخية.

وأشار "مدبولي"، إلى حديث وكالة "فيتش" حول أن الدولة المصرية لديها القدرة على استخدام الرياح والشمس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ عن طريق خطة لمضاعفة هذه الطاقة 300% خلال الفترة القادمة.

وأضاف: "والوكالة تتحدث عن أن مصر بجانب الإمارات ستقود هذا التوجه مع دول أخرى في المنطقة"، مشيرًا إلى أن "مصر لديها إمكانيات هائلة في موضوع الطاقة الجديدة والمتجددة".

كما تطرق مدبولي ِإلي دور مصر في مواجهة التغيرات المناخية، حيث قال: "منذ أول لحظة وفق توجيه القيادة السياسية تم وضع إطار مؤسسى يحكم هذا الموضوع"، لافتًا إلى أنه "تم إنشاء المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، والذي له العديد من المهام للتعامل مع التغيرات المناخية، نتحرك على 5 مسارات رئيسية للعمل في مجال الطاقة، بداية من الطاقة التقليدية من البترول".

وقال إن هناك 300 ألف وفاة سنويًا في أنحاء العالم؛ بسبب التغيرات المناخية، بجانب آلاف الأطفال يموتون سنويًا بسبب تلوث الهواء، مشيرًا إلى أن اتفاقية تغير المناخ بجلاسكو خرجت بعدد من القرارات أهمها تفعيل اتفاقية باريس للمناخ.

ونوه بأن إنفاق من 250 إلى 300 مليار سنويًا على مستوى العالم لمواجهة التغيرات المناخية، لافتًا إلى أن بلغ حجم الخسائر نتيجة الاحتباس الحراري، 3.6 تريليون دولار حجم الخسائر الاقتصادية جراء التغيرات المناخية.
ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، تحت شعار "العودة معًا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.
يذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلق عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تمت استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

 

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